Kriminalität : Seniorin fällt auf Gewinnversprechen herein: 5000 Euro weg

Mit einem lukrativen Gewinnversprechen und einem angeblichen Anruf der Polizei haben Betrüger von einer Seniorin in Nordwestmecklenburg 5000 Euro ergaunert. Wie die Polizei in Wismar am Donnerstag mitteilte, hatte die 80-Jährige Anfang September eine telefonische Mitteilung über einen Gewinn von 125 000 Euro erhalten, verbunden mit der Aufforderung, zur Erstattung von Auslagen zunächst 2500 Euro zu zahlen. Der Skepsis der Frau sei der Anrufer mit dem Angebot begegnet, die Gewinnunterlagen der Polizei in Gadebusch zu übermitteln, die dann die Richtigkeit bestätigen würden.

von dpa

17. September 2020, 13:32 Uhr