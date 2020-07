Prozesse : Seniorin bei Handtaschenraub schwer verletzt: Prozessbeginn

Wegen mehrerer Handtaschenraubfälle, bei denen auch eine Seniorin schwer verletzt wurde, muss sich an diesem Montag ein Mann am Amtsgericht Neubrandenburg verantworten. Dem 30-Jährigen wird Raub in Tateinheit mit schwerer Körperverletzung vorgeworfen, wie eine Gerichtssprecherin am Freitag erklärte. Der Beschuldigte soll den späteren Opfern immer erst Hilfe beim Tragen angeboten, sich so in Häuser eingeschlichen und den Frauen dann ihre Taschen mit Geld und Papieren plötzlich entrissen haben.

von dpa

17. Juli 2020, 08:31 Uhr