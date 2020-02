Landtag : Seniorenpolitik Jahresthema der SPD-Landtagsfraktion

Der Anteil der älteren Menschen in Deutschland wächst unaufhörlich. Ein Grund mehr für die SPD in Mecklenburg-Vorpommern, die Senioren als einen Schwerpunkt ihrer Politik zu betrachten. Dabei fällt auch noch viel für die Jüngeren ab.

von dpa

04. Februar 2020, 18:15 Uhr

Die Seniorenpolitik steht in diesem Jahr bei der SPD-Landtagsfraktion ganz oben auf der Agenda. Dabei spielten die Kommunen eine zentrale Rolle, sagte Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) am Dienstag zum Abschluss der zweitägigen Fraktionsklausur in Rostock. «Eine seniorenfreundliche Kommune ist immer eine familienfreundliche Kommune.» So profitierten beispielsweise auch Familien mit kleinen Kindern von Barrierefreiheit. Ihr Ministerium habe zusammen mit Kommunen eine Broschüre erstellt, in denen die Verantwortlichen in den Gemeinden über die umfangreichen Fördermöglichkeiten informiert werden.

Wie Drese weiter sagte, gibt es in Mecklenburg-Vorpommern immer mehr Senioren, die sich nach dem Ausscheiden aus dem Berufsleben ehrenamtlich engagierten. Für deren Schulung müssten Seniortrainer bereitgestellt werden.

Fraktionschef Thomas Krüger nannte Beispiele, wie sich Kommunen mehr um ihre Senioren kümmern könnten. So fehlten den älteren Menschen Sitzgelegenheiten wie Parkbänke im öffentlichen Raum. Dort könnten gleichzeitig mehr Sportgeräte aufgestellt werden, damit sich Senioren mehr bewegen können. Nachdem es im Land bereits 18 Pflegestützpunkte gibt, wo sich die Menschen hinwenden könnten, müssten diese Informationen auch online bereitgestellt werden, fügte Krüger hinzu.

Die SPD-Fraktion forderte die Bundesregierung auf, künftig die Eigenfinanzierung von Pflegekosten zu deckeln. Der Eigenanteil werde in einem Land wie Mecklenburg-Vorpommern mit vergleichsweise geringen Löhnen und Renten von den Betroffenen oder ihren Angehörigen kaum zu finanzieren sein. Sie liefen sonst Gefahr, wegen der Pflege auf staatliche Unterstützung angewiesen zu sein.