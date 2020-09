Kriminalität : Senioren in Mecklenburg um rund 90 000 Euro betrogen

Betrüger haben sich in Mecklenburg als falsche Polizisten ausgegeben und so knapp 90 000 Euro bei Senioren ergaunert. Die Betrugsfälle ereigneten sich in den vergangenen Tagen in den Landkreisen Rostock und Ludwigslust-Parchim, wie eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Rostock am Mittwoch erklärte. Opfer waren unter anderem eine 81-jährige Frau aus Sternberg und ein 79-Jähriger aus Güstrow. Die Seniorin wurde dabei gleich zweimal innerhalb weniger Tage um größere Geldsummen betrogen.

von dpa

30. September 2020, 14:56 Uhr

So gab ein falscher Polizist am Telefon an, dass man Kriminellen auf der Spur sei und die Frau ihre Scheckkarten sicherheitshalber in Alufolie einwickeln und draußen verstecken sollte, wo sie ein Fachmann der Polizei abholen würde. Einem weiteren Anrufer habe die Frau zudem ihre Geheimnummern erzählt, so dass eine größere Geldsumme abgebucht worden sei.

Später sei die Frau von einem falschen Bankmitarbeiter überredet worden, Geld abzuholen und einem angeblichen Spurensicherer der Polizei zu übergeben. Die Polizei warnt angesichts immer neuer Fälle vor solchen Trickbetrügern und mahnt, sich nicht unter Druck setzen zu lassen.