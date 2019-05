Unfälle : Senior verliert Kontrolle über Auto: zwei Verletzte

von dpa

05. Mai 2019, 14:17 Uhr

Ein 82-jähriger Autofahrer ist in Basedow (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) mit seinem Wagen frontal gegen eine Steinmauer und daraufhin gegen ein Wohnhaus geprallt. Der 82-Jährige wurde bei dem Unfall schwer, sein 84-jähriger Beifahrer leicht verletzt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Beide Männer wurden in ein Krankenhaus gebracht. Den Angaben zufolge ereignete sich der Unfall am Morgen, als der Autofahrer auf stark abschüssiger Fahrbahn aufgrund eines Bedienungsfehler die Kontrolle über sein Auto verlor. Daraufhin prallte sein Wagen gegen die Mauer, schleuderte herum und stieß mit dem Heck gegen ein angrenzendes Wohnhaus. An dem Unfallauto entstand Totalschaden.