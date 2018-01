Hochschulen : Senat entscheidet über Universitätsnamen

von dpa

17. Januar 2018

Nach einem langen und hitzig geführten Streit über den Namenspatron der Universität Greifswald entscheidet am heutigen Mittwoch der Senat der Hochschule. Die 36 Senatoren stimmen darüber ab, ob die Universität den Namen des umstrittenen Publizisten und Historikers Ernst Moritz Arndt (1769-1860) ablegt. Der in Pommern geborene Arndt, Mitglied der Frankfurter Nationalversammlung und Kämpfer für ein einheitliches Deutschland, ist wegen nationalistischer und antisemitischer Äußerungen umstritten. Der Name war der Universität 1933 zuerkannt worden. Die von einem Teil der Senatoren angestrebte Ablegung des Namens hatte in den vergangenen Monaten in der Universität und in der Stadt zu kontroversen Debatten geführt.