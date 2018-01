Hochschulen : Senat der Uni-Greifswald stimmt für Namens-Kompromiss

von dpa

17. Januar 2018, 15:54 Uhr

Die Universität Greifswald wird künftig auf ihren 1933 zuerkannten Namen «Ernst Moritz Arndt» verzichten. Allerdings kann der Namenszusatz optional vorangestellt werden. Das entschied der Senat, das höchste Hochschulgremium, am Mittwoch mit der erforderlichen Zweidrittelmehrheit. Der Kompromiss ist noch nicht rechtskräftig. Das Bildungsministerium muss der Änderung der Grundordnung nun zustimmen. Von 35 Senatoren stimmten 27 für den Antrag, 8 dagegen. Zuvor war ein Antrag gescheitert, auf den Namenszusatz «Arndt» komplett zu verzichten. Der in Pommern geborene Arndt (1769-1860), Mitglied der Frankfurter Nationalversammlung und Kämpfer für ein einheitliches Deutschland, ist wegen nationalistischer und antisemitischer Äußerungen umstritten. Seit mehr einem Jahr wird an der Uni und in der Stadt heftig über den Namenspatron gestritten.