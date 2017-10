Hochschulen : Senat der Greifswalder Uni berät zu Namens-Patron Arndt

vergrößern 1 von 1 Foto: Stefan Sauer 1 von 1

18.Okt.2017

Greifswald (dpa/mv) – Die Diskussion um den Namenspatron der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald geht in eine neue Runde. Der Senat der Universität wird sich heute mit einem Antrag von sechs Senatoren befassen, die eine Streichung des umstrittenen Namenspatrons Arndt aus dem Universitätsnamen erreichen wollen. Eine Entscheidung am Mittwoch gilt als unwahrscheinlich, da zunächst der enge und dann der erweiterte Senat abstimmen müssen. Zudem soll es eine studentische Urabstimmung geben, deren Termin noch nicht feststeht. Arndtbefürworter demonstrieren ab 13.00 Uhr für den Erhalt des Namens. Der Senat der Uni hatte im Januar die Ablegung des Namens mit der erforderlichen Zweidrittelmehrheit beschlossen. Den Beschluss erkannte später das Bildungsministerium wegen formaler Mängel nicht an.