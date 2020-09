International : Sellering: EU braucht eigene Politik gegenüber Russland

Der Vorsitzende des Vereins Deutsch-Russische Partnerschaft, Mecklenburg-Vorpommerns Ex-Ministerpräsident Erwin Sellering (SPD), wirbt für eine eigenständige Politik der EU gegenüber Russland. «Deutschland sollte sich in der zunehmend aggressiver ausgetragenen Rivalität der drei großen Weltmächte USA, China und Russland nicht von einer dieser Weltmächte vereinnahmen und gegen eine andere in Stellung bringen lassen», erklärte Sellering am Dienstag in Schwerin. Deutschland solle vielmehr sein Gewicht in Europa dazu nutzen, eine eigenständige Politik der EU in Wahrnehmung der eigenen europäischen Interessen auf den Weg zu bringen. Damit könne den drei Weltmächten auf Augenhöhe begegnet werden.

von dpa

08. September 2020, 15:11 Uhr