Gesundheit : Selbsttests an Schulen und Kitas von Mittwoch an möglich

Von Mittwoch an sollen in Mecklenburg-Vorpommern Corona-Selbsttests an Schulen und Kitas schrittweise möglich sein.

Schwerin | Das kündigte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Dienstag in Schwerin an. Allein für die Schulen seien rund 2,5 Millionen Selbsttests bestellt, sagte Bildungsministerin Bettina Martin (SPD). Bis Anfang kommender Woche sollen demnach landesweit mehr als 800 000 Selbsttests in den Schulen vorhanden sein. Schülerinnen und Schüler sowie das Pers...

