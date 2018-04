Getränke : Sektkellerei Rotkäppchen-Mumm legt Bilanz für 2017 vor

von dpa

24. April 2018, 02:12 Uhr

Der Getränkekonzern Rotkäppchen-Mumm präsentiert heute in Leipzig seine Bilanz für das Geschäftsjahr 2017. Das Unternehmen mit Hauptsitz im sachsen-anhaltischen Freyburg hatte im Jahr 2016 das bis dato erfolgreichste Jahr seiner Geschichte hinter sich gebracht. Unter anderem hatte es die Marktführerschaft beim Sekt weiter ausgebaut. Der Marktanteil lag bei 55,4 Prozent (Vorjahr: 54,9 Prozent). Zum Geschäft zählen neben Sekt auch Wein, Spirituosen und weinhaltige Getränke. In diesem Jahr hatte Rotkäppchen das Importhandelshaus für Premium-Weine und Spirituosen, Eggers & Franke mit Sitz in Bremen, übernommen. Von dem Zukauf verspricht sich das Freyburger Unternehmen ein zusätzliches Standbein im nationalen Kernmarkt.