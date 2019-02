Schulen : Seiteneinsteiger auf die Schulbank

46 Seiteneinsteiger in den Schuldienst Mecklenburg-Vorpommerns sollen ab Anfang März selbst auf die Schulbank. Das Bildungsministerium will Frauen und Männern ohne Lehrbefähigung, die im Laufe des Schuljahres eingestellt wurden, das pädagogische Rüstzeug für die Arbeit in der Schule vermitteln, wie ein Sprecher am Dienstag mitteilte. Dazu zählten allgemeine Didaktik und Unterrichtsplanung, Lehren und Lernen sowie Schulrecht.

von dpa

05. Februar 2019, 14:51 Uhr

Diese sogenannten Kompaktkurse sind laut Ministerium Teil der einjährigen grundlegenden pädagogischen Qualifizierung, die berufsbegleitend erfolgt. In diesem Schuljahr werde sie von 192 Lehrkräften ohne Lehrbefähigung absolviert wird. Sie besuchen neben ihrem Unterricht im 14-tägigen Rhythmus Seminare und Veranstaltungen des Instituts für Qualitätsentwicklung (IQ M-V).

«Der Seiteneinstieg an den Schulen gleicht einem Sprung ins kalte Wasser», sagte Bildungsministerin Birgit Hesse (SPD). Nicht nur der Arbeitsort sei neu, die Tätigkeit sei es auch.