Bildung : Sehr niedrige Quote an zulassungsbeschränkten Studiengängen

Mecklenburg-Vorpommern hat im bundesweiten Vergleich die zweitniedrigste Quote an zulassungsbeschränkten Studiengängen zum Wintersemester 2020/2021. Der Anteil dieser Studienplätze liegt derzeit bei 21,6 Prozent, wie aus dem jährlichen «Check Numerus Clausus» des Centrums für Hochschulentwicklung (CHE) in Gütersloh hervorgeht. Zum Vorjahreswintersemester hatte dieser Wert demnach noch bei 21,9 Prozent gelegen.

von dpa

08. Juli 2020, 12:31 Uhr