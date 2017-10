Schifffahrt : Segelschulschiff «Greif» wird abgetakelt

von dpa

erstellt am 21.Okt.2017 | 09:35 Uhr

Das Segelschulschiff «Greif» wird heute nach der Sommersaison im Hafen von Greifswald-Wieck winterfest gemacht. Beim traditionellen Abtakeln mit bis zu 100 freiwilligen Helfern werden die Segel des früheren DDR-Segelschulschiffes «Wilhelm Pieck» geborgen und die Rahen abgenommen, wie der Betriebsleiter des See- und Tauchsportzentrums, Volker Pesch, sagte. Die Schonerbrigg «Greif» war in diesem Jahr 126 Tage auf See. Das Schiff legte dabei rund 5350 Seemeilen zurück. Während die Mehrtagesfahrten ein hervorragendes Ergebnis einfuhren, seien die Tagesfahrten aufgrund des schlechten Wetters mäßiger gebucht worden. Insgesamt schaue man auf eine gute Saison zurück. Die längste Fahrt war ein 14-Tage-Törn im Juni über die Ostsee. Tagesfahrten absolvierte die «Greif» von Rostock, Sassnitz, Heringsdorf und Greifswald.