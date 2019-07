Notfälle : Segelschulschiff «Greif» läuft während Fischerfest auf Grund

von dpa

22. Juli 2019, 06:38 Uhr

Das Segelschulschiff «Greif» ist am Sonntagnachmittag bei Greifswald mit etwa 45 Passagieren an Bord auf Grund gelaufen. Das Schiff war zuvor zu einem Ausflugstörn im Rahmen des Fischerfests Gaffelrigg in See gestochen, wie ein Sprecher der Wasserschutzpolizei am Montagmorgen berichtete. Vor der Hafeneinfahrt des Stadtteils Wieck setzte es dann aus einer zunächst unbekannten technischen Ursache auf den Grund auf, hieß es. Die Passagiere blieben unverletzt und wurden mit Booten an Land gebracht. Das Schiff konnte rund vier Stunden später aus eigener Kraft zu seinem Liegeplatz zurückkehren.