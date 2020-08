Nach zwei Dürre-Sommern sind die Wasserspeicher im Nordosten noch nicht überall wieder gefüllt. An den Großseen fehlt weiter eine Menge, aber bisher sind kaum Einschränkungen nötig. Dafür bangen Anlieger an kleineren Gewässern um ihre Seen - wie in Neustadt-Glewe.

von dpa

15. August 2020, 08:23 Uhr