Kriminalität : Seenplatte-Landkreis warnt vor E-Mail-Betrügern

Der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte warnt vor E-Mail-Betrügern. Wie eine Sprecherin am Donnerstag in Neubrandenburg sagte, verschicken Unbekannte derzeit elektronische Nachrichten mit dem offiziellen Absender des Kreises - «lk-seenplatte.de» - und versuchen damit, Viren in die Systeme der Adressaten einzuschleusen. Die Kriminellen scheuten auch nicht davor zurück, mit Namen der Kreismitarbeiter zu agieren.

von dpa

22. November 2018, 09:42 Uhr

Ein Betroffener habe sich schon aus Bremen gemeldet und sich bei der Kreisverwaltung in Neubrandenburg über eine angebliche Rechnung beschwert. «Man sollte generell ganz vorsichtig sein bei solchen Absendern», sagte die Sprecherin. IT-Experten warnen immer wieder vor solchen Maschen, mit denen oft Schadsoftware auf Computer gespielt wird, um die Besitzer entweder auszuforschen oder mit der Sperrung ihrer Geräte zu erpressen.