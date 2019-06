Theater : Seenplatte-Freilufttheater: «Ratsherr, Rächer und Rebell»

An der Mecklenburgischen Seenplatte startet am heute die Freilufttheatersaison. Bei der mittelalterlichen Müritz-Saga in Waren hat die Folge «Ratsherr, Rächer und Rebell» auf der Bühne am Mühlenberg Premiere. Dabei muss sich der Freiherr von Warentin gegen Intrigen der Frau des Landmarschalls erwehren, während der Landmarschall versucht, die letzten freien Bauern zu enteignen.

von dpa

22. Juni 2019, 02:14 Uhr

Das Freilufttheater läuft vom 22. Juni bis 24. August mittwochs bis sonntags auf der Freilichtbühne am Tiefwarensee. Die Müritz-Saga spielt in Mecklenburg während der Zeit des Dreißigjährigen Kriegs und danach. Bei der 13. Folge im Jahr 2018 gab es einen Rekord mit mehr als 20 000 Besuchern. Am 28. Juni folgt die Premiere der Freiluft-Operette «Die Bajadere» in Neustrelitz.