Notfälle : Seenotretter evakuieren zwei Passagiere von Kreuzliner

Seenotretter und eine Hubschrauberbesatzung haben vor der Insel Rügen zwei schwer erkrankte Passagiere eines Kreuzfahrtschiffes an Land gebracht. Zuerst seien die Seenotretter am Dienstagvormittag vom Kapitän der «Mein Schiff 1» alarmiert worden, weil eine 68-jährige Frau schwer erkrankt sei und an Land gebracht werden müsse, teilte die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) mit. Zu diesem Zeitpunkt war der Kreuzliner den Angaben zufolge auf dem Weg ins polnische Gdynia und befand sich knapp 40 Kilometer östlich von Rügen. Kurz darauf meldete der Kapitän, dass ein 53-Jähriger über starke Brustschmerzen klagte und ebenfalls an Land müsse.

von dpa

28. Mai 2019, 15:53 Uhr

Den Mann nahm ein Rettungshubschrauber an Bord und flog ihn in eine Klinik in Mecklenburg-Vorpommern, hieß es. Währenddessen fuhren eine Notärztin und Rettungssanitäter an Bord des Sassnitzer Seenotkreuzers «Harro Koebke» zu dem Kreuzfahrtschiff. Die Patientin sei während der Fahrt durch die Lotsenluke an Bord des Seenotkreuzers gegangen. Dort wurde sie versorgt und in Sassnitz dem Landrettungsdienst übergeben. Die «Mein Schiff 1» setzte ihre Fahrt Richtung Gdynia fort.