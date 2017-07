Schifffahrt : Seenot-Helfer feiern internationalen Tag der Seenotretter

Mit einem bunten Programm begeht die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) am Wochenende im Nordosten den internationalen Tag der Seenotretter. Dieser findet traditionell am letzten Sonntag im Juli statt und dient der Demonstration von Einsatzbereitschaft und Leistungsfähigkeit der «Schutzengel der Meere». Einige Stationen begingen den Tag bereits am Sonnabend.