Brauchtum : Seemannsmission verteilt Weihnachtsbäume an Seeleute

Die Rostocker Seemannsmission hat Schiffsbesatzungen im Überseehafen der Hansestadt den traditionellen Weihnachtsbaum übergeben. Mit einem Fischkutter fuhr der Missionsdiakon Folkert Janssen am Mittwoch zu elf Schiffen, sagte er am Mittwoch im Anschluss. «Es ist prima gelaufen, das Wetter hat mitgespielt und es war ein großer Spaß für alle Beteiligten», sagte Janssen.

von dpa

12. Dezember 2018, 14:40 Uhr

25 Nordmanntannen hatte er nach eigener Aussage dabei, die wie schon seit Jahren von Groenfingers gestiftet wurden. Dass der als Nikolaus, Schutzpatron der Seeleute, verkleidete Janssen mehr Bäume hat als er verteilen kann, sei normal: «Nur kein Mangel!» Früher wurden die Bäume den Seeleuten an Bord zugeworfen, was auch mal daneben ging. Deshalb werden sie mittlerweile bei großen Schiffen mit einem Tau an Bord gezogen. Bei kleineren Schiffen kann die Besatzung den Baum direkt entgegennehmen. In diesem Jahr gab es außerdem zusätzlich je eine Weihnachtsbaumkugel, die sich auf das 800. Stadtjubiläum von Rostock bezog.

Beschenkt wurde etwa die Besatzung eines Bulkcarriers, der Getreide in den Nahen Osten bringt und ein Tanker, Küstenmotorschiffe und andere Frachter, die im Ostseeraum verkehren, sagte Janssen. Ursprünglich sollte die Aktion schon am Montag stattfinden, musste aber wegen Sturmes kurzfristig verschoben werden.