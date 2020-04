Kirche : Seelsorge-Hotline der Nordkriche auch über Ostern erreichbar

Die Seelsorge-Hotline der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland wird auch an den Oster-Feiertagen erreichbar sein. Das teilte die Nordkirche am Mittwoch mit. Unter der kostenlosen Nummer 0800/4540106 sind weiterhin täglich von 14.00 bis 18.00 Uhr ausgebildete Seelsorgerinnen und Seelsorger erreichbar.

von dpa

08. April 2020, 16:19 Uhr

«Seit dem Start der Hotline vor gut zwei Wochen wenden sich vor allem Menschen an uns, die unter den Folgen der Corona-Pandemie besonders leiden, weil sie mit Unsicherheit und Angst, aber auch mit Trauer umgehen müssen», sagte Kerstin Lammer, Leitende Pastorin des Hauptbereichs Seelsorge und gesellschaftlicher Dialog der Nordkirche. Hinzu komme, dass Menschen sich einsam oder eingesperrt fühlen, weil Besuche nicht möglich sind. Lammer: «Gerade an den Feiertagen wird das für viele vermutlich schwer werden. Für sie sind wir mit unserem seelsorgerlichen Gesprächsangebot da und ganz Ohr am Telefon.»