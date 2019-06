Prozesse : Sechseinhalb Jahre Gefängnis für sexuellen Kindesmissbrauch

von dpa

05. Juni 2019, 15:42 Uhr

Für den schweren sexuellen Missbrauch eines Kindes hat das Landgericht Schwerin einen 50 Jahre alten Mann zu sechseinhalb Jahren Gefängnis verurteilt. Die Richter sahen es am Mittwoch als erwiesen an, dass sich der Angeklagte zwischen 2013 und 2015 mindestens sechs Mal an der anfangs zwölf Jahre alten Tochter seiner Lebensgefährtin vergangen hat. Der gelernte Tischler hatte die Vorwürfe während des Prozesses bis zuletzt bestritten. Dennoch forderte sein Verteidiger keinen Freispruch. Der Angeklagte ist mehrfach vorbestraft. Derzeit sitzt er wegen Drogenhandels und Körperverletzung in Haft.