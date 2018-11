Unfälle : Sechs Wildunfälle: Polizei rät zur Vorsicht

von dpa

16. November 2018, 12:42 Uhr

Sechs Wildunfälle innerhalb einer Stunde haben am Freitagmorgen auf den Straßen im Landkreis Ludwigslust-Parchim für Behinderungen im Berufsverkehr gesorgt. Bei den Tieren habe es sich vorwiegend um Rehe gehandelt, teilte die Polizei am Freitag mit. Es sei niemand verletzt worden, jedoch sei es in allen Fällen zu Sachschäden gekommen. Die Beamten raten wegen der vermehrten Wildunfälle dazu, besonders aufmerksam zu fahren - vor allem in der Dämmerung und auf ausgeschilderten Streckenabschnitten.