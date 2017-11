Unfälle : Sechs Verletzte und Sperrung nach Unfall bei Wismar

von dpa

erstellt am 17.Nov.2017 | 22:47 Uhr

Bei einem Unfall auf der Autobahn 14 im Kreis Nordwestmecklenburg sind sechs Menschen verletzt worden. Insgesamt seien vier Fahrzeuge am Freitag in den Unfall zwischen Jesendorf und Wismar verwickelt gewesen, teilte die Polizei Rostock mit. Einer der Autofahrer sei aus noch ungeklärten Gründen zwischen zwei andere nebeneinander fahrende Wagen gefahren und mit ihnen zusammengestoßen. Ein weiteres Auto stieß dann mit einem der beteiligten Fahrzeuge zusammen. Sechs Menschen wurden verletzt und von Rettungskräften behandelt. Die A14 blieb in Richtung Wismar für eineinhalb Stunden gesperrt.