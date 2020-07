Kriminalität : Sechs Verletzte nach Fußballspiel in Güstrow

Ein Fußballspiel auf einem Bolzplatz in Güstrow (Landkreis Rostock) ist in eine Auseinandersetzung ausgeartet, bei der sechs Menschen verletzt wurden. Nachdem das Spiel zunehmend ruppiger wurde, verließen am Donnerstagnachmittag mehrere Spieler den Platz, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Ein Teil der Fußballer spielte demnach weiter, der zweite Teil kam mit weiteren Menschen zurück und suchte die körperliche Auseinandersetzung. Die Verdächtigen warfen mit Steinen und schlugen mit Gegenständen auf die anderen Spieler ein.

von dpa

17. Juli 2020, 13:47 Uhr