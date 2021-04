Unfälle : Sechs Verletzte bei Glätte-Unfällen auf A20 in Mecklenburg

Der Winter ist noch nicht ganz vorbei, warnt die Polizei im Nordosten. Bei Schneefall und Glätte ereigneten sich auf der Autobahn 20 eine Reihe von Unfällen, bei denen sechs Menschen verletzt geborgen werden mussten.

Bobitz | Bei Schneefall und Glätte sind auf der Autobahn 20 zwischen Grevesmühlen und Tessin bei Rostock etliche Autofahrer stark ins Rutschen gekommen. Wie ein Polizeisprecher am Donnerstag in Rostock sagte, gab es bei mindestens 13 Unfällen sechs Verletzte. Betroffen war der gesamte A20-Abschnitt in Mecklenburg zwischen der Landesgrenze zu Schleswig-Holstein...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.