Basketball : Seawolves-Coach Bauermann: Sieg dank starker Defensive

Nach dem 78:66 (36:32)-Erfolg gegen die Artland Dragons im zweiten Spiel der Aufstiegsrunde zur Basketball-Bundesliga herrscht bei den Rostock Seawolves große Erleichterung.

Rostock | Trainer Dirk Bauermann, dessen Auswahl das Auftaktspiel in der Vierergruppe in Jena verloren hatte, stellte zufrieden fest: „Ich glaube, man hat der Mannschaft den Druck angesehen, das Spiel zu gewinnen.“ Obwohl die Seawolves einen Start-Ziel-Sieg hinlegten und phasenweise mit mehr als zehn Punkten führten, registrierte Bauermann, dass sein Team in...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.