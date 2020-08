Wo viele Leute sind, kann man auch einen Laden mit «Waren des täglichen Bedarfs» betreiben, wie es einmal hieß. Was auf der Autobahn Tankstellen abdecken, geht an der Mecklenburgischen Seenplatte per Angelkahn. Eis ist der Renner, sagt der Betreiber.

von dpa

11. August 2020, 07:21 Uhr