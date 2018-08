Kriminalität : Schwester vom Balkon gestoßen: neun Jahre Haft gefordert

von dpa

30. August 2018, 12:26 Uhr

Für einen jungen Mann, der in Schwerin seine Schwester kopfüber vom Balkon gestoßen haben soll, hat die Staatsanwaltschaft neun Jahre Haft beantragt. Der Verteidiger plädierte am Donnerstag am Landgericht Schwerin für Freispruch. Dem angeklagten Syrer wird vorgeworfen, seine Schwester Anfang Februar im Streit kopfüber vom Balkon im zweiten Stock fallen gelassen zu haben. Sie überlebte den Sturz aus rund sieben Metern Höhe schwer verletzt. Der Mann und auch seine 25 Jahre alte Schwester wollten während des Prozesses keine Angaben machen. Das Urteil wird für den Nachmittag erwartet.