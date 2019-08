Regierung : Schwesigs Sommertour endet auf Usedom

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) wird am Freitag ihre sommerliche Informationstour durch das Land auf der Insel Usedom beenden. Dort stehen die Jüngsten im Vordergrund: In Heringsdorf besichtigt die Regierungschefin mit der neuen Bürgermeisterin Laura Isabelle Marisken (parteilos) ein neues Kita-Gebäude. Im benachbarten Ahlbeck besucht sie die Europäische Gesamtschule, die saniert wurde und einen neuen Anbau erhielt. Die Schule wurde um neun Unterrichtsräume, eine Lehrküche und eine Cafeteria erweitert. Der viergeschossige Bau ist barrierefrei und erfüllt nun die Anforderungen der Inklusion. Rund 9,7 Millionen Euro flossen in die Sanierung und Erweiterung der Europäischen Gesamtschule auf dem Gelände des Mehrgenerationencampus mit Kita und Bürgertreff.

von dpa

02. August 2019, 05:42 Uhr

Schwesigs Sommerreise führte sie an sechs Tagen quer durch das Land. Auf dem Programm standen die Holzwirtschaft mit mehreren Holzverarbeitern in Wismar, die Landwirtschaft bei Neubrandenburg und Besuche in einem Arzneimittelwerk bei Greifswald sowie bei den Wallensteintagen in Stralsund. In der zweiten Woche informierte sie sich in Rostock über den Kreuzfahrttourismus und besuchte die polnische Hafenstadt Stettin.