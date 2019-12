Parteien : Schwesigs Kampf gegen den Krebs: «Bin sehr zuversichtlich»

von dpa

06. Dezember 2019, 10:09 Uhr

Fast drei Monate, nachdem Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ihre Krebserkrankung öffentlich gemacht hat, zeigte sie optimistisch, bald wieder zu genesen. «Trotz Erkrankung geht es mir gut», sagte sie am Freitag im ZDF-«Morgenmagazin». «Ich kämpfe mich tapfer durch. Durch die Behandlung, so wie viele andere auch, und bin sehr zuversichtlich, dass ich am Ende auch wieder gesund werden kann.» Im September hatte sie bekanntgegeben, dass sie an Brustkrebs erkrankt ist. Aus diesem Grund legte sie das Amt als kommissarische SPD-Chefin nieder. Ministerpräsidentin und auch SPD-Parteivorsitzende in Mecklenburg-Vorpommern wolle sie aber weiter bleiben, erklärte die 45-Jährige damals.