Regierung : Schwesig zurückhaltend zu weiteren Corona-Lockerungen

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) ist angesichts wieder steigender Infektionszahlen zurückhaltend, was weitere Corona-Lockerungen angeht. Ein sicherer Schulstart und die Rückkehr zu einem vollständigen Angebot der Kitas hätten für Schwesig absolute Priorität, sagte Regierungssprecher Andreas Timm am Donnerstag in Schwerin. «Dass die Kitas und Schulen gut anlaufen, liegt im Interesse der Eltern, der Kinder und auch der Wirtschaft.»

von dpa

30. Juli 2020, 17:20 Uhr