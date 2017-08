Regierung : Schwesig zur Erntetour auf Rügen

vergrößern 1 von 1 Foto: Christian Charisius 1 von 1

Mitten in der Erntezeit hat sich Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Donnerstag einen Einblick in die Situation der Landwirte verschafft. Auf der Insel Rügen besuchte sie mit Landesbauernpräsident Detlef Kurreck an der Seite mehrere Agrarbetriebe. Erste Station war die Agrargesellschaft Gustow im Südwesten der Insel. Geschäftsführer Peter Geißler stellte das Unternehmen vor: Es bewirtschaftet 2600 Hektar Land und baut Weizen, Gerste, Raps, Rüben, Mais und Ackerfutter an. Außerdem stehen 350 Milchkühe im Stall. Geißler rechnet mit einer durchschnittlich guten Ernte bei Gerste und Weizen, jedoch nicht beim Raps: «Der Raps ist nicht gesund.» Wegen der hohen Anbaukonzentration im Land setzten Insekten und Pilzkrankheiten dem Raps zu. «Wir haben nicht die chemischen Mittel dagegen», sagte er.

von dpa

erstellt am 17.Aug.2017 | 12:24 Uhr