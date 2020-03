Personen : Schwesig zum Tod Gomolkas: Land entschieden mitgeprägt

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat die Arbeit des verstorbenen Ministerpräsidenten Alfred Gomolka (CDU) gewürdigt. «Alfred Gomolka gehörte zu den Frauen und Männern der ersten Stunde, die den Aufbau eines demokratischen Mecklenburg-Vorpommerns maßgeblich und mit großer Leidenschaft auf den Weg gebracht haben» sagte Schwesig in einer am Mittwoch in Schwerin veröffentlichten Mitteilung.

von dpa

25. März 2020, 15:00 Uhr

Gomolka habe sich den Herausforderungen wie etwa der Werftenkrise mutig gestellt und den Aufbau des Landes nach der Deutschen Einheit entscheidend mitgeprägt. Das Zusammenwachsen Europas sei ihm eine Herzensangelegenheit gewesen. «Für sein Engagement für unser Land und Europa gebühren ihm großer Dank und höchste Anerkennung», sagte Schwesig weiter. Sie spreche den Angehörigen ihr Beileid aus. «Wir verabschieden uns in stiller Trauer von Alfred Gomolka und werden sein Andenken stets in Ehren halten.»

Gomolka starb im Alter von 77 Jahren. Er war von 1990 bis 1992 Ministerpräsident Mecklenburg-Vorpommerns. Gomolka war verheiratet und Vater von vier Kindern.