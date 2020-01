Landtag : Schwesig zu Kokert-Rückzug: «Verlässlicher Partner»

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat dem sich aus der Politik zurückziehenden CDU-Landes- und -Fraktionschef Vincent Kokert für die Zusammenarbeit gedankt. «Vincent Kokert war immer ein verlässlicher Partner für uns. Ich bedauere seine Entscheidung, aber ich respektiere sie selbstverständlich auch und wünsche ihm für seinen neuen Weg alles Gute», wurde Schwesig am Freitag in einer Mitteilung der Schweriner Staatskanzlei zitiert. Sie danke für die politisch und auch persönlich sehr gute Zusammenarbeit in den vergangenen zweieinhalb Jahren.

von dpa

31. Januar 2020, 14:50 Uhr

Die SPD und CDU würden in der Landesregierung verlässlich und erfolgreich zusammenarbeiten. Schwesig setzt auf eine schnelle Nachfolgelösung für Kokert. Der 41 Jahre alte Politiker hatte zuvor überraschend seinen Rückzug aus der Politik angekündigt. Er werde den Landesvorsitz abgeben, im März auch sein Landtagsmandat niederlegen und in die Wirtschaft wechseln, kündigte Kokert in Schwerin an.