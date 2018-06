Landtag : Schwesig zieht Bilanz ihres ersten Regierungsjahres

von dpa

27. Juni 2018, 11:11 Uhr

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat in der Aktuellen Stunde des Landtags eine positive Bilanz ihres ersten Jahres an der Spitze der Landesregierung gezogen. Die Wirtschaft sei weiter vorankommen, die Arbeitslosigkeit gesunken, das Ende der Kita-Gebühren im Land vereinbart und die Sicherheit werde durch zusätzliche Polizeistellen gestärkt. «Wir haben gemeinsam angepackt und zeigen, dass es uns in der großen Koalition ums Land geht», sagte Schwesig am Mittwoch im Parlament in Schwerin. Doch räumte sie ein, dass es beim Lohnniveau noch großen Nachholbedarf gebe. Als größte Oppositionsfraktion warf die AfD Schwesig «politisches Theater» vor. «Weniger sollte, würde, könnte. Mehr machen», forderte Fraktionschef Nikolaus Kramer. Dem widersprach CDU-Fraktionschef Vincent Kokert: «Die Koalition liefert», sagte Kokert unter Hinweis auf Polizeistellen, Theaterpakt und Schulbau. Die AfD hingegen kritisiere, ohne eigene Konzepte vorzulegen.