Wohnungspolitik : Schwesig: Wohnungsbau auch in Tourismusregionen großes Thema

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat sich für ein stärkeres Engagement des Staates im Wohnungsbau ausgesprochen. «Wir können uns nicht allein auf den Markt verlassen», sagte Schwesig am Freitag nach dem Wohnungsgipfel im Kanzleramt in Berlin. Bund, Land, Kommunen stünden in einer gemeinsamen Verantwortung.

von dpa

21. September 2018, 16:36 Uhr

Der Wohnungsbau sei nicht allein ein Thema für die großen Städte und Ballungsräume, betonte Schwesig. «Auch in Städten wie Rostock oder Greifswald und in Tourismusregionen wie zum Beispiel auf der Insel Usedom haben wir einen deutlich gewachsenen Bedarf an bezahlbarem Wohnraum.» Mehr sozialer Wohnungsbau sei nötig, sagte die Regierungschefin.

Schwesig begrüßte die vom Bund angekündigten fünf Milliarden Euro und versprach: «Wir werden diese Mittel vollständig für den sozialen Wohnungsbau einsetzen.» Sie begrüßte auch die Ankündigung des Bundes, das Wohngeld für Geringverdiener anzuheben und auszuweiten. Dies sei eine wichtige Verbesserung. «Ich hätte mir allerdings vom Gipfel noch weitergehende Beschlüsse erhofft. Es wäre zum Beispiel gut, wenn wir zu einer jährlichen Dynamisierung des Wohngelds kommen würden.»