Landtag : Schwesig: Wohlfahrtsförderung stets auf Rechtsgrundlage

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat am Montag im Wohlfahrtsuntersuchungsausschuss des Landtags erklärt, die Förderung der Wohlfahrtsverbände habe stets auf starken rechtlichen Grundlagen gestanden. Das Sozialministerium habe immer die Steuerung in der Hand gehabt, auch wenn es zunächst keine Förderrichtlinien gegeben habe, sagte sie in ihrer Zeugenanhörung.

von dpa

10. August 2020, 11:43 Uhr