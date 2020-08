Regierung : Schwesig wirbt für Einhaltung der Maskenpflicht

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat an die Bevölkerung Mecklenburg-Vorpommerns appelliert, die in vielen Bereichen geltende Maskenpflicht einzuhalten, um so der Ausbreitung des Coronavirus entgegenzuwirken. Nur bei geringen Infektionszahlen könnten die Schutzmaßnahmen weiter gelockert werden. «Es ist ein kleines Instrument dafür, dass wir mehr Schutz haben und auch mehr Öffnungen möglich sind», sagte die Regierungschefin am Dienstag in einem Live-Chat im Internet.

von dpa

04. August 2020, 19:46 Uhr