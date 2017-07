Regierung : Schwesig will schnellere Angleichung der Ostrenten

vergrößern 1 von 1 Foto: Jens Büttner 1 von 1

Die Bundesregierung will das Rentenniveau in den neuen Bundesländern schrittweise bis zum 1. Januar 2025 an das im Westen angleichen. Die Anhebung soll 2018 beginnen und in sieben Schritten vollzogen werden. Im Gegenzug soll die höhere Bewertung der Löhne für die Rentenberechnung im Osten ebenfalls in sieben Schritten gesenkt werden.

von dpa

erstellt am 06.Jul.2017 | 07:03 Uhr