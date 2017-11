Parteien : Schwesig will mehr Ost-Kompetenz der SPD

Als Reaktion auf das Wahldebakel der SPD bei der Bundestagswahl vor allem auch im Osten fordert SPD-Bundesvize Manuela Schwesig mehr Beachtung für ostdeutsche Themen. Wenn die SPD in Ostdeutschland wieder stärker werden wolle, müsse sie die Themen aufgreifen, die dort bewegen, die vielfach aber auch im Westen präsent seien, sagte Schwesig am Freitag in Schwerin. Als Beispiele nannte sie die medizinische Versorgung und Pflege im ländlichen Raum, Infrastruktur, Bildung und Verteilungsgerechtigkeit.