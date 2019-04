Regierung : Schwesig will bei Ost- und Westförderung vorankommen

Beim Treffen der Ost-Ministerpräsidenten mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Mittwoch im thüringischen Neudietendorf will Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) Fortschritte bei der künftigen Förderung strukturschwacher Gebiete in Ost -und Westdeutschland sehen. Der Osten habe sich 30 Jahre nach der Wende zwar gut entwickelt, doch es gebe immer noch Unterschiede bei der Wirtschaftskraft und den Löhnen, sagte Schwesig am Dienstag in Schwerin.

von dpa

02. April 2019, 17:05 Uhr

Aber auch im Westen gebe es strukturschwache Regionen, die besonders unterstützt werden müssten. Die Diskussion über die künftige Förderung läuft schon seit Jahren. «Das wollen wir voranbringen», sagte Schwesig. Der aktuelle Solidarpakt für den Osten läuft 2019 aus.

Die Vorsitzende der Linken im Landtag, Simone Oldenburg, forderte eine Zukunftskonzept insbesondere für Ostdeutschland. Dies müsse Schwesig bei dem Treffen am Mittwoch einfordern, verlangte sie. «30 Jahre nach dem Mauerfall bedarf es endlich strategischer Überlegungen statt blumiger Worte, um den Ostdeutschen eine zukunftsfähige Perspektive zu geben und der anhaltenden Spaltung des Landes entgegen zu wirken.»