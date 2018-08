Regierung : Schwesig vor Sommertour: Viele Gespräche geplant

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) startet am Mittwoch ihre Sommertour durch Mecklenburg-Vorpommern. Zum Auftakt wird sie in Wittenburg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) drei Lebensmittelproduzenten besuchen. Bis zum 17. August sind Betriebsbesuche und Gesprächsrunden an landesweit 22 Station geplant. «Ich freue mich auf die Termine vor Ort», sagte Schwesig am Montag in Schwerin. Der Sommer ohne Parlamentssitzungen und mit weniger Schreibtischarbeit lasse dafür Raum.

von dpa

06. August 2018, 14:03 Uhr

In beiden Wochen nun sei sie jeweils von Mittwoch bis Freitag im Land unterwegs, um sich in Unternehmen, Freizeit- und Forschungseineinrichtungen, Bürgertreffs oder auch in einer Polizeistation zu informieren. Am vergangenen Freitag hatte Schwesig gleich nach dem Ende ihres Urlaubs bereits Agrarbetriebe besucht, die wegen der anhaltenden Dürre in diesem Jahr dramatische Ernteverlusten hinnehmen müssen.