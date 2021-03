Gesundheit : Schwesig unzufrieden mit Impf-Hotline

In einer Sondersitzung hat der Landtag in Schwerin am Donnerstag über die Corona-Situation debattiert. Um die krisengeschüttelten MV-Werften ging es im Anschluss.

Schwerin | Trotz eines vergleichsweise niedrigen Impftempos und steigender Corona-Infektionszahlen in Mecklenburg-Vorpommern hat Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) Öffnungsschritte in Modellregionen nach Ostern in Aussicht gestellt. Darüber, welche Projekte das sein werden, müsse beraten werden, sagte Schwesig am Donnerstag in einer Regierungserklärung i...

