Parteien : Schwesig: Unterstützung für kostenlose Kitas

Die Einigung der Spitzen von SPD und Union auf eine Unterstützung des Bundes für die Umsetzung kostenloser Kitas ist für Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) das wichtigste Ergebnis der Sondierungsgespräche in Berlin. «Das sind gute Ergebnisse, gerade für Mecklenburg-Vorpommern», sagte sie am Freitag. «Damit werden wir dieses Ziel hier bei uns in Mecklenburg-Vorpommern umsetzen.» Die SPD-Bundesvize verhandelte für die SPD bei den Themen Familie und Bildung.