Gewerkschaften : Schwesig trifft Gewerkschafter beim «Forum Gute Arbeit»

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin und SPD-Landeschefin Manuela Schwesig sucht die Nähe der Gewerkschaften. Der SPD-Landesvorstand wolle gemeinsam mit den DGB-Gewerkschaften in einen engeren regelmäßigen Austausch treten, teilte die Partei mit. Das neue Format heißt «Forum Gute Arbeit» und soll erstmals am heutigen Freitag in Schwerin zusammentreten. An der Runde nimmt unter anderem auch der Vorsitzende des DGB Nord, Uwe Polkaehn, teil.

von dpa

22. März 2019, 02:31 Uhr

Mecklenburg-Vorpommern gilt als Lohnkeller der Bundesrepublik. Die Bruttoverdienste der Arbeitnehmer lagen Ende 2017 nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit bei 76 Prozent des Bundesdurchschnitts. Auch gegenüber dem ostdeutschen Durchschnitt blieben die Bruttoeinkünfte der Vollzeitbeschäftigten in Mecklenburg-Vorpommern zurück. Als Gründe gelten die geringe Industriedichte, der Mangel an großen Unternehmen und eine wenig ausgeprägte Bindung der Firmen an Tarifverträge.