Regierung : Schwesig trägt Maske: Zustimmung für Instagram-Post

von dpa

17. April 2020, 17:40 Uhr

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat ihr Werben für Schutzmasken gegen die Ausbreitung des Coronavirus mit einem Post auf Instagram untermauert. Auf dem Foto trägt die Schweriner Regierungschefin eine rosa Stoffmaske, die Kinn, Mund und Nase vollständig bedeckt. «Wir wollen unser soziales und wirtschaftliches Leben mit dem Gesundheitsschutz unter #Coronakrise verbinden. Dazu gehört Mund/Nasenschutz. Nach dem Motto: Ich schütze dich und du schützt mich. Deshalb bitte macht mit: #Maskeauf und #zeigdeinemaske», schrieb die SPD-Politikerin in ihrem Post und bekam dafür im Netz viel Zustimmung, vereinzelt aber auch Kritik. Schwesig setzt sich massiv dafür ein, dass Menschen in Bussen, Bahnen oder beim Einkaufen Stoffmasken tragen. Sachsen hatte am Freitag als erstes Bundesland eine Maskenpflicht für den öffentlichen Nahverkehr sowie für den Einzelhandel beschlossen.