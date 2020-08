Regierung : Schwesig stellt sich im Live-Chat den Fragen der Bürger

Unmittelbar nach der Kabinettsklausur zu möglichen weiteren Lockerungen der Corona-Schutzvorkehrungen in Mecklenburg-Vorpommern stellt sich Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Dienstag in einem Live-Chat den Fragen der Bürger. «Es ist wichtig, dass wir als Regierung erklären, was wir tun. Und es ist noch wichtiger, die Fragen der Bürgerinnen und Bürger zu beantworten und Kritik und Anregungen aufzunehmen», erklärte Schwesig am Montag in Schwerin.

von dpa

03. August 2020, 14:48 Uhr