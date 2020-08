Parteien : Schwesig sieht ihre politische Zukunft weiter in Schwerin

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) strebt nach eigenen Worten auf absehbare Zeit keine Rückkehr in die Bundespolitik an. «Eines haben die vergangenen Monate doch deutlich gezeigt: Mein Herz schlägt für MV! Und ich wäre der glücklichste Mensch, wenn mir die Bürgerinnen und Bürger bei der Landtagswahl im nächsten Jahr das Vertrauen aussprechen. Ich habe definitiv keine persönlichen Pläne, die die Jahre 2025/26 betreffen. Ich gebe Hier und Heute mein Bestes», sagte Schwesig dem in Neubrandenburg erscheinenden «Nordkurier» (Samstag).

von dpa

28. August 2020, 19:18 Uhr